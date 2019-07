A Gravina la ventiduesima edizione di Cinema con le Stelle

E sono 22. Entra nella fase della splendida gioventù Cinema con le Stelle, la rassegna cinematografica giunta alla ventiduesima edizione, organizzata dal cine-teatro Sidion in collaborazione col Comune di Gravina in Puglia, insieme per un’idea semplice ma apprezzata, come conferma il successo di pubblico: ritrovarsi nelle calde sere d’estate sotto il cielo di Gravina per guardare insieme i film più belli di fresca programmazione sul grande schermo. «Un’esperienza che ormai fa parte del tessuto sociale e culturale gravinese – commenta il sindaco Alesio Valente – e che per questo motivo, anche per il 2019, abbiamo inteso confermare e sostenere, per diffondere la cultura del cinema, offrire spazi di socializzazione e – non ultimo – garantire un servizio in chiave turistica».

Le proiezioni avranno luogo nei cortili della scuola San Giovanni Bosco, a partire dalle 21.15. In caso di maltempo o per eventuali cambi di programma imposti da esigenze organizzative, ci si sposterà nelle sale del cinema Sidion. Costo del biglietto: 2 euro. Ingresso gratuito, invece, per gli ultrasessantacinquenni, come per le persone con disabilità e relativo accompagnatore. In scaletta pellicole di eccezionale valore, per grandi e per piccini: si va (giusto per citarne alcuni) da Green Book a Mia e il leone bianco, passando per Boehmian Rapsody e Ralph Spacca internet, Hotel Transilvania 3, Aquaman e Creed 2. Il programma completo disponibile sulla pagina fb della rassegna e sul sito www.cinemasidion.it. Per informazioni è possibile anche contattare l’utenza telefonica 347 2404121.