Matera: Il Bilancio della Bruna positivo per la Polizia

Si sono appena conclusi in città i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna senza che si siano registrate criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’apparato di prevenzione predisposto ed attuato dalle Forze di polizia, dalla Forza pubblica e dall’apparato di Safety ha consentito la migliore riuscita dell’evento.

Con tali premesse, i cittadini materani e i numerosi turisti, molti anche internazionali, hanno potuto godersi la Festa in una cornice di massima sicurezza.

I servizi di ordine pubblico predisposti già dalla prima mattina e protrattisi fino a tarda notte, sono stati capillarmente attuati grazie anche al concorso di unità aggiuntive inviate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito del modello organizzativo definito nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Si è inoltre provveduto a rafforzare l’attività di controllo del territorio, operata capillarmente anche nei quartieri periferici, consentendo di prevenire ogni illegalità; infatti, nella giornata di ieri non si sono registrati reati.

La Polizia di Stato ha tuttavia arrestato un immigrato irregolare di nazionalità ghanese con varie alias, già arrestato in precedenza, che utilizzava documenti falsi.

A seguito del monitoraggio delle numerosissime presenze registrate in questi giorni nelle strutture ricettive del capoluogo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura lo hanno raggiunto presso il b&b in cui era ospite, per notificargli un decreto di citazione a giudizio della Procura di Napoli.

L’attenzione e lo scrupolo degli agenti hanno consentito così di scoprire che il documento di identità e la carta di soggiorno esibiti dal soggetto erano falsi, anche se contraffatti con molta abilità.

Il soggetto, pertanto, è stato tratto in arresto per concorso nella falsificazione di documenti di identità validi per l’espatrio.