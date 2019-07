Fca Melfi, Fim Cisl: bene terzo modello Compass, strada giusta per piena occupazione

“L’avvio delle produzioni della versione ibrida della Jeep Renegade e la messa in produzione della Compass nel primo trimestre 2020 sono la buona notizia che aspettavamo da tempo”. Così Raffaele Apetino, coordinatore nazionale della Fim Cisl per il gruppo Fca, e Gerardo Evangelista, segretario generale della Fim Cisl Basilicata. “È una notizia positiva per lo stabilimento di San Nicola che con i suoi oltre 7.000 dipendenti è la più grande fabbrica del gruppo Fca. Era necessario trovare in tempi brevi una soluzione industriale che sostituisse la Fiat Punto affinché il sito lucano avesse certezza occupazionale e industriale per il futuro. Adesso bisogna gestire questa fase di transizione temporale attraverso il ricorso al contratto di solidarietà, necessario per accompagnare e garantire sostegno al reddito ai lavoratori di Melfi fino al pieno processo produttivo nel 2020. Come Fim siamo soddisfatti della notizia di oggi perché in una fase di trasformazione di tutto il mercato auto a livello globale, la Jeep Compass rappresenta un tassello di continuità industriale, soprattuto al Sud, troppo spesso vittima di desertificazione industriale”.

