Ridotto il numero delle giostre, la Commissione dà parere favorevole al luna park. Il Comune autorizza l’esercizio delle attività

La Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (Cpvlps) ha espresso, nella serata di oggi, parere favorevole all’installazione e all’esercizio del luna park temporaneo in Piazzale Aldo Moro e in Piazza della Visitazione.

L’organismo si era riunito in mattinata a seguito della presentazione, da parte dei giostrai, di una istanza al Comune di Matera, in cui gli organizzatori hanno ridotto il numero delle attrazioni da insediare. Dopo un aggiornamento dei lavori, la seduta era ripresa nel pomeriggio con una verifica tecnica sui luoghi interessati.

Al termine della ricognizione, la Commissione ha ritenuto che esistessero le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività previste, con una serie di condizioni di esercizio.

Ottenuto il parere favorevole della Commissione e non sussistendo più ostacoli in merito alla tutela della pubblica incolumità che impediscano l’installazione del luna park, il Comune di Matera ha rilasciato l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e allo svolgimento delle attività.

Per ottemperare alle prescrizioni della Cpvlps e permettere al luna park di aprire già da stasera, sono state interdette al transito dei veicoli, per tutta la durata delle attività: Via Matteotti, fino all’intersezione con Via Cappelluti, ed il tratto di Via Aldo Moro compreso tra la rotatoria e Via IV Novembre.