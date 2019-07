Il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ha incontrato una delegazione di Forza Italia composta dall’on Michele Casino, unitamente al dott. Nicola Pagliuca.

Nell’incontro, proficuo e cordiale, il Presidente Bardi ha avuto modo di illustrare il lavoro svolto dall’esecutivo nella sua interezza, ricevendo il plauso dei convenuti.

Si è deciso di dar luogo ad altri incontri, anche in sedi diverse, per dar sempre più forza al governo regionale in un’ottica di sinergia virtuosa con i partiti che lo sostengono.