Gravina: Una targa di benemerenza per aver vinto il Gran Prix all’Euro Pop Music Vision di Bucarest

Arianna Argentiere, giovane promessa canora, ha ritirato il riconoscimento a Palazzo di Città, nei giorni scorsi. La quindicenne cantante gravinese, ricevuta in Comune dal sindaco Alesio Valente, dalla vicesindaca Maria Nicola Matera e dal presidente del consiglio comunale, Maria Filippa Digiesi, ha già inanellato una serie di successi molto importanti in ambito canoro. Cresciuta nelle fila dell’associazione musicale e culturale Arcobaleno e seguita dalla Maestra Enza Pappalardi, parteciperà adesso al World Championships of Performig Arts, un concorso dedicato ai talenti delle arti performative che si terrà ad Hollywood il prossimo luglio. «La nostra città è piena di giovanissimi talenti – ha commentato il sindaco – ed noi tutti spetta di sostenerli, valorizzarli ed essere uniti come comunità nel promuoverli il più possibile».

Dopo le foto di rito tra larghi sorrisi, non è mancato un grosso in bocca al lupo per la prossima sfida internazionale che attende Arianna “ugola d’oro” Argentiere.