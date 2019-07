BIANCA ATZEI – ‘LA MIA BOCCA’ SU RADIO LASER IL NUOVO SINGOLO   

E’ in radio ‘La Mia Bocca’, il nuovo singolo di Bianca Atzei che con il suo stile fresco, vintage e moderno allo stesso tempo, si prenota per essere uno dei pezzi più amati dell’estate 2019.

Bianca è attualmente impegnata sui palchi di tutta Italia con “Il Nostro Tour 2019”. Tutte le date, in continuo aggiornamento, sono disponibili sui canali social dell’artista.

“La mia bocca è una canzone scritta con Antonio Marcucci, chitarrista e co – produttore dei Tiromancino, e mixato da Alessio Asilo ? dichiara Bianca Atzei ? Volevamo qualcosa di fresco e sognante che potesse cercare di tracciare un sound e un ritmo diversi per i tormentoni estivi. Per questo motivo abbiamo dato un tocco retrò a questo brano, cercando di cogliere le grandi melodie degli anni ‘60 senza rinunciare, però, a inserire nell’ arrangiamento sonorità contemporanee. Un mix tra classico e moderno. Il testo è autobiografico e parla di uomini indecisi che hanno dimenticato l’arte del corteggiamento e che, dando tutto per scontato, non faranno mai breccia nei nostri cuori”.