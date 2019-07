“Una nuova governance improntata a dialogo e confronto. Attenta a eccellenze e criticità del San Carlo e dei suoi presidi”

Il Dg Dr. Massimo Barresi: “Uno stile itinerante che permette di conoscere e intervenire su problematiche aziendali: dalle carenze di personale per cui ci è attivati per garantire livelli di assistenza, a problemi amministrativi, come la scadenza contrattuale di servizi interni all’Azienda, sempre monitorati e seguiti”

Potenza 1 luglio 2019 – Da Potenza a Villa d’Agri, Melfi, Pescopagano e Lagonegro continua il percorso di avvicinamento, attenzione e valorizzazione dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza verso i suoi Presidi territoriali. Uno stile “itinerante” che ha contraddistinto il nuovo Direttore generale dell’AOR San Carlo, dr. Massimo Barresi, fin dal suo insediamento a Potenza e che gli ha permesso di conoscere, ma anche di toccare con mano, eccellenze e criticità di un’azienda che ha improntato la sua governance al dialogo e al confronto con la gente.

Un incontro quotidiano con Dirigenti medici, personale, rappresentanti dei lavoratori, cittadini che ha consentito di avere un quadro delle singole realtà e di poter intervenire anche sulle problematiche inerenti il “San Carlo” e i suoi Presidi: dalle carenze di personale che interessano tutta l’Azienda per far fronte alle quali sono state attivate procedure finalizzate a garantire livelli di assistenza, a problemi di carattere amministrativo, come la scadenza contrattuale di servizi offerti all’interno dell’Azienda, costantemente monitorati e seguiti.

È il caso del bar ubicato nel Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri. La notizia infondata di una chiusura improvvisa della struttura ha avuto un ingiustificato clamore anche sui media, nonostante le rassicurazioni che non ci sarebbe stato alcun blocco del servizio. Nelle more dell’espletamento della procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, si procede, infatti, con una proroga tecnica che consente la prosecuzione della gestione del bar interno del Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri.

La struttura era stata affidata in gestione dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza con contratto del 9 dicembre 2009 stipulato tra il Dr. Pasquale Francesco Amendola, Direttore Generale pro tempore, in rappresentanza dell’Azienda sanitaria locale di Potenza (Asp) e Carmine Masino, in qualità di Legale rappresentante, Direttore tecnico e socio della DE.IM snc di Marsicovetere. Il contratto, avente durata novennale a decorrere dal primo gennaio 2010, è scaduto il 30 giugno 2019.

Proprio in vista della sua scadenza, il 28 giugno 2019, l’Ufficio Provveditorato/Economato ha comunicato alla Ditta DE.IM snc e al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri, dr. Bruno Masino, la cessazione degli effetti di legge. E per le vie brevi, sempre venerdì 28 giugno e con una mail inviata nella giornata di domenica, visto il perdurare di notizie di una infondata chiusura, il responsabile dell’Ufficio “ha chiesto al Direttore di presidio, dr. Masino di comunicare alla Società che gestisce il bar di garantire il servizio in attesa di determinazione da parte della Direzione Generale dell’AOR San Carlo, atteso che è in corso presso la SUA-RB (Stazione unica appaltante – Regione Basilicata) la procedura di gara di competenza del Soggetto Aggregatore”.