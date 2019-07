Metaponto: Continua la lotta al commercio abusivo

Continua l’attività dei Carabinieri del Comando Stazione di Metaponto, che con l’avvio della stagione estiva, stanno eseguendo mirati controlli straordinari del territorio, in particolare sul lungomare e sull’arenile delle coste del Metapontino, finalizzati al contrasto del fenomeno illegale della commercializzazione dei prodotti contraffatti ed abusivismo commerciale. Numerosi sono stati i venditori ambulanti controllati dai Carabinieri anche con l’ausilio della Polizia Municipale del Comune di Bernalda, al termine dei quali è stata individuato e sanzionato un giovane commerciante marocchino, sorpreso a vendere sulla spiaggia oggetti per i bagnanti fra i quali ciabatte per il mare e gonfiabili per bambini, in assenza della prevista autorizzazione della Capitaneria di porto per il commercio su spiaggia. Al termine del controllo gli è stata contestata la violazione amministrativa per più di 5.000,00 euro, ed il conseguente sequestro della merce avente valore complessivo di 500,00 euro circa.

