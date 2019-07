Il presidente Bardi a Filiano per consegna alloggi Ater

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi ha partecipato oggi a Dragonetti, località di Filiano, alla cerimonia di consegna di 18 alloggi realizzati dall’Ater per altrettante famiglie. Presente all’incontro, insieme al sindaco Francesco Santoro e all’amministratore unico dell’Ater, Domenico Esposito, anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra. “Quello di Filiano, con i 18 alloggi di questa mattina e con i tre già consegnati nei giorni scorsi (questi ultimi di proprietà comunale) diventa comune ad emergenza zero, nel senso che 21 famiglie erano nella graduatoria per ottenere una casa popolare e 21 sono gli appartamenti assegnati complessivamente”, è stato evidenziato durante la cerimonia di inaugurazione. “Tutto questo – ha detto il presidente Bardi – ci dà grande soddisfazione: stiamo lavorando affinché ci siano qualità edilizia ma anche la necessaria quantità di case da assegnare nel territorio”. Alle famiglie di località Dragonetti a Filiano sono stati consegnati alloggi costruiti con tecniche di bioedilizia sperimentale e all’avanguardia, con intonaci realizzati con materiale proveniente da indumenti riciclati e con tetti fotovoltaici integrati. “L’Ater – ha concluso l’amministratore Esposito – continuerà a seguire questa direttrice nella realizzazione di alloggi”.

