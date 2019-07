Asm: Giovedì conferenza stampa

Giovedì 4 luglio, alle ore 10,00, presso la sede centrale dell’Asm in via Montescaglioso sn, il direttore generale dell’Asm dr. Joseph Polimeni, in occasione del collocamento a riposo del direttore del Dipartimento di Pediatria e Neo-Natologia, dr. Riccardo Davanzo, terrà una conferenza stampa.

Il dr. Davanzo ha conseguito la specializzazione in Pediatria all’Università di Trieste ed ha lavorato per molti anni presso la Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Istituto per l’Infanzia di Trieste.

Fra il 1987 ed il 1991 ha svolto attività di cooperazione sanitaria in Mozambico ed ha collaborato con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Ginevra) per redigere documenti sulle cure neonatali.

Dal 2013 a tutto oggi è Presidente del Tavolo Tecnico operativo multidisciplinare sull’allattamento al seno del Ministero della Salute.

E’ membro dell’International Society for Research in Human Milk and Lactation (ISRHML), ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Negli ultimi anni ha diretto la Pediatria & Neonatologia ed il Dipartimento materno-infantile dell’Asm.

A partire da oggi 1° luglio 2019 rientra in pensione a Trieste, sua città natale.

