Acquedotto Lucano: Sospensioni idriche

Baragiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: contrada Cerreta, Tratturo Regio, Santa Sofia, Serra Cristina, Piano Perazze.

Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00, salvo imprevisti, in via Marx, via Fratelli Rosselli e strade limitrofe. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione.