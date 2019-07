A Pisticci la presentazione del libro di Ferdinando D’Alessandro, “La realtà in poesia”

La lunga e proficua stagione culturale pisticcese, mercoledì 3 luglio, registra un’altra importante tappa con la presentazione nella grande sala consiliare del Comune in piazza Umberto I°, di un libro di poesie, scritte dall’ ottantaduenne pisticcese Ferdinando D’Alessandro, dal titolo “La realtà in poesia”. “Una passione per i versi – come lo stesso ci ha raccontato – che più o meno, ha coinciso con il mio pensionamento, dopo anni e anni di lavoro”. Tante le poesie scritte e recitate in questi anni, che raccontano un po’ di tutto, dalla vita di ogni giorno, all’ambiente, all’amore per il prossimo e per il paese natio, alla natura, alla famiglia. Un lavoro preciso, piacevole e, in un certo senso, anche divertente il suo, che lo ha indotto, forse anche spinto da parenti e amici, a mettere insieme il frutto poetico di questi ultimi anni e pubblicarlo attraverso un volume fatto di poesie, pensieri, meditazioni e aforismi. In tutto un centinaio di pagine, in bella veste tipografica, “a dimostrazione – come spiega il prof. Coniglio nella presentazione – di come lo scrivere in versi, non sia solo prerogativa esclusiva di letterati e intellettuali” . E la cosa non può che gratificare il nostro concittadino Ferdinando D’Alessandro, un autodidatta con la grande passione della scrittura e della poesia con cui analizza e presenta vari stati d’animo personali e collettivi, con un linguaggio chiaro e scorrevole che può essere recepito da tutti. La serata si aprirà con i saluti del dr. Michele Sisto Presidente dell’Unitre locale di piazza Umberto I°, del sindaco di Pisticci Viviana Verri e del suo vice Grazia Ricchiuti. Interverranno il Presidente dell’Associazione Culturale Ce.Cam di Marconia, il poeta scrittore Giovanni Di Lena, l’insegnante scrittrice, Fausta Losquadro e gli storici pisticcesi, i prof. Giuseppe Coniglio e Dino D’Angella. L’appuntamento è per le ore 18,30 di mercoledì 3 luglio. MICHELE SELVAGGI

