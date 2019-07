A Montalbano il convegno della Lega Giovani di Basilicata

Lo scorso venerdì sera a Montalbano Jonico nello stupendo scenario delle Mura Medievali di Palazzo Rondinelli si è svolto il convegno organizzato dalla Lega Giovani di Basilicata dal tema “lega-ti al territorio: 1 anno di buon governo della Lega”. Tanti gli interventi alla presenza di un numeroso pubblico che ha ascoltato con grande attenzione tutti i relatori. Dopo la relazione introduttiva del coordinatore regionale della Lega Giovani Gabriele Propati che ha sottolineato come i giovani leghisti lucani stiano crescendo non solo in termini numerici ma soprattutto in termini di qualità. Propati ha messo in evidenza anche le problematiche del mondo agricolo che vive un grande momento di difficoltà. A seguire i saluti dei dirigenti provinciali della Lega Giovani Lorita Agresti e Viviana Matera e della vice Coordinatrice regionale Clelia Pierro. I lavori sono proseguiti con gli interventi del segretario provinciale Lega Rocco Fuina, dei Sindaci Amedeo Cicala e Mario Guarente, dei consiglieri regionali Nario Aliandro, Pasquale Cariello,del capogruppo lega in consiglio regionale Tommaso Coviello e del Presidente del consiglio regionale Carmine Cicala. Gli interventi finali ad opera, invece, degli onorevoli Filippo Maturi e Luca Toccalini che hanno relazionato sull’attività di governo della Lega. Le conclusioni affidate all’on Andrea Crippa fresco di nomina a vice segretario federale della Lega il quale ha fatto proprio il grido di dolore degli agricoltori presenti e si è impegnato ad attenzionare il problema a livello parlamentare e governativo.