Matera: Le precisazioni su Luna Park in Piazza Visitazione

E’ in atto un procedimento amministrativo per l’autorizzazione all’installazione del luna park in Piazza della Visitazione e in Piazzale Aldo Moro.

Per la prosecuzione dell’iter, è necessaria la preventiva acquisizione del parere della Commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo.

L’organismo, nei giorni scorsi, ha espresso parere negativo sulla proposta presentata dagli organizzatori perché carente delle condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento delle attività.

Gli organizzatori hanno prodotto un nuovo progetto, corredato dal prescritto piano di sicurezza, che sarà vagliato domani mattina dalla Commissione.

Se il documento presentato rispetterà le condizioni necessarie, il luna park potrà insediarsi, in caso contrario non si potrà autorizzare l’esercizio delle attività negli spazi individuati.

Al momento, il Comune di Matera ha emesso solo un atto amministrativo di disciplina del transito e della sosta dei veicoli nelle aree interessate, nelle more dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.