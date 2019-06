Lunedì apertura parziale del parcheggio di Via Di Francia. Villa comunale pronta ma sarà fruibile solo dopo la festività del 2 luglio

“I lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Trombetta – sono quasi completamente ultimati ed è possibile rendere fruibili da subito 80 dei 250 posti auto previsti dall’area di sosta che si sviluppa su una superficie di novemila metri quadrati. L’intervento è stato avviato il 28 marzo e prevedeva un tempo di realizzazione di 70 giorni lavorativi. Consegneremo quindi l’opera nei tempi previsti e nel momento in cui ci sarà un aumento dei flussi di visitatori per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna”.

Dopo il 2 luglio sarà invece aperta al pubblico la Villa Comunale i cui lavori sono stati sostanzialmente ultimati.

“Abbiamo deciso – sottolinea Trombetta – di rendere fruibile l’area al pubblico, nei giorni successivi alle festività per evitare che possa essere danneggiata nelle fasi caotiche delle celebrazioni. I lavori infrastrutturali sono già stati completati. Prima dell’apertura ufficiale installeremo gli arredi (cestini per i rifiuti e giochi per i bambini) e restituiremo alla città un’area verde completamente recuperata”.