Viggiano: A scuola di legalità: i Carabinieri incontrano i ragazzi del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”

L’Arma dei Carabinieri, in linea con quanto già avvenuto negli anni precedenti, ha rinnovato anche per il 2019 la collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per la realizzazione del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”.

Difatti, il Comando Provinciale di Potenza ha assicurato il proprio contributo attraverso incontri programmati nell’ambito dei campi scuola.

In tale ottica, nella mattinata del 26 giugno, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Viggiano, Capitano Lucia Audino, ha tenuto un incontro, presso il Centro di educazione ambientale “Il Vecchio Faggio” di Sasso di Castalda (PZ), a cui hanno partecipato circa 25 bambini di età compresa tra i 10 e i 13 anni.

Finalità dell’iniziativa è stata quella di rendere i giovani consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere nella tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività.

L’Ufficiale, grazie alla collaborativa partecipazione dei ragazzi, oltre ad illustrare la struttura ed i compiti dell’Arma dei Carabinieri, partendo dal concetto di legalità, ha affrontato numerosi argomenti, strettamente attinenti alla fascia di età dei presenti ed al mondo adolescenziale.

Sono stati commentati temi e proposti esempi che riguardano le sostanze stupefacenti, l’alcolismo, la sicurezza stradale, il bullismo, il cyberbullismo, l’accesso ad internet ed i rischi connessi.

I giovani intervenuti si sono mostrati pienamente coinvolti. Hanno partecipato con attenzione, rivolgendo numerose domande al fine di soddisfare la propria viva curiosità.

Seguiranno altri incontri, anche nelle prossime settimane, a cui prenderanno parte gli Ufficiali del Comando Provinciale di Potenza, al fine di fornire un qualificato contributo nella formazione dei giovani, cercando di infondere in loro legalità, spirito civico, attenzione al territorio ed all’ambiente, la civile convivenza ed il rispetto delle regole.