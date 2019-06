Matera 2019, apre un nuovo infopoint presso il Puglia Outlet Village di Molfetta

Sarà inaugurato il 29 giugno un nuovo Infopoint di Matera 2019 allestito all’interno di Puglia Outlet Village, “Shopping Supplier” di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Un accordo configurato in uno scambio proficuo di visibilità tra la Land of Fashion di Molfetta e la città dei Sassi, che rappresenta per l’anno in corso la cultura italiana nell’intero Vecchio continente.

L’apertura ufficiale dell’Infopoint, in cui sarà possibile ritirare il materiale informativo sul programma della Capitale Europea della Cultura 2019 e acquistare il Passaporto per Matera 2019, titolo di accesso a tutti gli eventi in calendario, si terrà in una occasione speciale. Alle ore 21:00 presso il Puglia Outlet Village, ci sarà infatti il concerto gratuito dell’artista Luca Carboni con il suo Sputnik Tour, all’interno dell’appuntamento annuale “Summer Fest”, evento in contemporanea nei cinque Outlet Village d’Italia.

“L’accordo con Puglia Outlet Village – spiega il Direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri – dimostra ancora la centralità di Matera come luogo di produzione culturale aperto a tutto il Sud. Poter parlare a un pubblico variegato come quello che frequenta questi grandi centri acquisti qualificati è per noi molto importante, perché come Fondazione teniamo a una sempre maggiore apertura a pubblici diversi. Ringraziamo per questa opportunità che ci viene data dal nostro shopping supplier e siamo certi che i frequentatori di Puglia Outlet Village troveranno ampia soddisfazione nell’offerta culturale di Matera 2019”.

“Il connubio tra le due realtà del territorio – sottolinea Annalisa Evangelista, center manager di Puglia Outlet Village – è stato immediato, considerata la mission nel settore del fashion e del design di Puglia Outlet Village, oggi non solo meta ideale di shopping, ma anche luogo di cultura e intrattenimento. Il nostro profilo risulta coerente con i valori della Fondazione di Matera. L’idea di consolidare il posizionamento già acquisito dalla città dei Sassi e dall’intera Basilicata a livello europeo nel settore della creatività, diventando una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d’Europa, sembra combaciare perfettamente, seppure in settori differenti, con il nostro spirito e le nostre finalità. La sinergia si configura anche in uno scambio di presenza reciproca nella comunicazione delle due realtà. Nel Village, difatti, è possibile trovare il Passaporto per Matera 2019, che dà diritto a partecipare a tutti gli eventi del programma ufficiale della città dei Sassi. Intanto, nel processo di condivisione della cultura avviato da Matera, Puglia Outlet Village rappresenta una destinazione turistica alternativa, possedendo la stessa mission di attrattore turistico. Anche Puglia Outlet Village, proprio come Matera 2019, si proietta verso il futuro, percependo lo sviluppo come una combinazione di fattori economici, territoriali e culturali”.

Ai visitatori dell’Infopoint di Matera 2019 presso il Village di Molfetta che acquisteranno il Passaporto per Matera 2019 durante la serata del 29 giugno, verrà offerto in omaggio un kit di gadget della Capitale Europea della Cultura 2019.