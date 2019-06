Mare in festa: Trebisacce celebra la Bandiera blu

Trebisacce festeggia la sua sesta Bandiera Blu consecutiva con un week-end di eventi, musica, approfondimenti e buon cibo.

Un Mare in festa per raccontare al territorio lo stretto legame tra ambiente e turismo e, al tempo stesso, per celebrare i prodotti del mare ionico, cucinati secondo le tradizioni locali.

La festa della Bandiera Blu si aprirà alle 18.00 di sabato 29 giugno con l’arrivo della bandiera sulla spiaggia di Trebiascce, scortata da un corteo di barche. Subito dopo si procederà con la cerimonia dell’alzabandiera e con la consegna della bandiera agli stabilimenti balneari.

A chiusura della prima giornata avrà luogo un dibattito pubblico, dedicato alla “Tutela del mare e sviluppo del territorio”, a cui parteciperanno il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, il delegato all’ambiente, Franz Apolito, i sindaci del comprensorio e l’Assessore all’ambiente della Regione Calabria, Antonella Rizzo.

La giornata di domenica 30 giugno sarà invece dedicata allo street food a base di pesce e al buon vino, grazie agli stand presenti sul lungomare di Trebisacce dedicato alla cucina e alla degustazione dei prodotti enogastronimici calabresi. La serata sarà allietata dalla musica di Radio Arbereshe International.

“Celebrare la Bandiera Blu e i prodotti del nostro mare – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – in un week-end di festa e approfondimento, è un modo per riaffermare con forza quali sono gli strumenti giusti e le eccellenze su cui puntare per potenziare il nostro turismo. Oggi più che mai i turisti, nelle proprie scelte, pongono grande attenzione all’aspetto ambientale, divenuto attrattore di primaria importanza. Come Amministrazione comunale abbiamo scelto di investire molte delle nostre risorse in questo contesto, in particolar modo nell’ambiente, quale motore trainante per ogni progetto di sviluppo. Abbiamo scelto di puntare sulla bellezza dei nostri luoghi e sul nostro mare. I risultati, come il sesto riconoscimento della bandiera blu dimostra, ci stanno premiando”.