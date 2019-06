Eventi culturali in Basilicata, Adduce chiede incontro con il Presidente Bardi

Il Presidente dell’ANCI Basilicata, Salvatore Adduce, ha scritto una lettera al Presidente della Regione Vito Bardi per sollecitare una immediata definizione dei provvedimenti che consentano la realizzazione degli eventi culturali in tutta la regione nell’ambito del programma di promozione e valorizzazione del patrimonio immateriale. “Con luglio ormai alle porte – spiega Adduce – i Comuni lucani sono alle prese con l’organizzazione degli eventi culturali estivi sulla base di un ricco calendario ormai storicizzato che da molti anni caratterizza l’iniziativa degli Enti Locali in collaborazione con un gran numero di Associazioni, Gruppi culturali in primo luogo, le stesse Pro Loco che contribuiscono ad animare la vita dei nostri borghi e delle nostre città. Nel corso degli ultimi anni – aggiunge il presidente dell’Anci – tali iniziative sono state inserite in una strategia di valorizzazione del patrimonio immateriale della Regione che ha consentito di recuperare il valore della tradizione e al tempo stesso stimolare la creatività e l’innovazione di tanti operatori che hanno acquisito via via grandi professionalità e capacità che sono oggi al servizio dell’intera comunità lucana. La Regione Basilicata ha sempre sostenuto con appositi finanziamenti anche di origine europea tutte le iniziative contribuendo a costruire un “cartellone” capace di offrire ai nostri cittadini e ai visitatori opportunità culturali, di svago e soprattutto di incontro nei nostri paesi e nelle nostre città. La capacità attrattiva di quel programma è apprezzata unanimemente e l’Anci ritiene che si debba continuare ad investire sulla cultura come fattore di crescita e di sviluppo della comunità. D’altra parte – sottolinea Adduce – basta guardare a ciò che è accaduto e sta succedendo in Basilicata grazie al progetto culturale Matera 2019 per comprendere quanto la cultura costituisca un vero elemento di spinta per costruire nuove opportunità”.

In conclusione Adduce chiede al Presidente della Regione di convocare nel più breve tempo possibile un incontro con l’ANCI Basilicata e lo sollecita a predisporre rapidamente gli atti con le risorse necessarie a finanziare il programma culturale assicurando la necessaria continuità alle iniziative programmate.