Assessore Leone su borse di specializzazione medici lucani

“Il provvedimento legato alle borse da assegnare ai giovani medici per le specializzazioni, arriverà in Giunta nei prossimi giorni”. Lo fa sapere l’assessore alla Salute e Politiche sociali Rocco Leone, comunicando l’intenzione del governo regionale di volere fare tutto il possibile, nei limiti delle risorse a disposizione, per sostenere i professionisti lucani attraverso i cosiddetti contratti aggiuntivi di specializzazione medica.

“Le procedure amministrative che metteremo in campo su questo versante, in linea con la cultura del merito che abbiamo il dovere di garantire, dovranno essere orientate alla massima trasparenza. A quanti beneficeranno dell’opportunità, chiederemo di rimanere in servizio nelle nostre strutture sanitarie per un periodo di almeno 8 anni. In questo modo – conclude Leone – potranno ricambiare, con la professionalità acquisita durante il percorso di specializzazione, l’investimento fatto su di loro dalla Basilicata”.