A Matera Eleonora Gaggero

Venerdì 28 giugno 2019 alle ore 19:30 presso la Libreria Di Giulio, in Via Dante n. 61 a Matera, ci sarà un incontro con la giovane attrice e influencer Eleonora Gaggero, molto popolare sui social network come Instagram dove è seguita da più di un milione di followers.

L’autrice incontra i fans e autografa il suo nuovo romanzo “L’ultimo respiro” – Ed. Fabbri

L’ingresso all’evento avviene previo acquisto del libro presso la Libreria Di Giulio che rilascerà un pass di accesso prioritario

Eleonora Gaggero

Eleonora Gaggero ha esordito sul set della famosa serie Disney Alex & Co. E ha poi partecipato a diverse serie tv e film di successo diventando ben presto l’idolo delle giovanissime. Accanto alla recitazione, leggere e scrivere sono le sue più grandi passioni sin da bambina.

Per Fabbri ha pubblicato “Se è con te, sempre” (2017) e “Dimmi che ci credi anche tu” (2018).

Libro

“L’ultimo respiro”

Da quando un dramma ha sconvolto la sua famiglia, Cass ha un vuoto dentro, e solo a caro prezzo, negli anni, è riuscita a riconquistare un equilibrio precario.

Per quello che ha già vissuto, Cass si sente più grande, più matura dei suoi diciotto anni. Ma qualche volta vorrebbe un po’ della spensierata leggerezza di April, la sua migliore amica. Vorrebbe innamorarsi, sentire quelle famose farfalle nello stomaco…una sensazione che finora non ha mai provato.

Quando una sera April le chiede di andarla a prendere in un locale perché non sa come tornare a casa, Cass non sa dire no.

Mentre aspetta l’amica al bancone del bar, un ragazzo dagli occhi magnetici le si avvicina. Aiden. Il classico bello, dannato e pericoloso. Cass non gli dà corda, ma pochi giorni dopo il destino li fa incontrare di nuovo.

Aiden però è coinvolto in giochi