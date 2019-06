Quarto su a diga del Rendina

“La diga del Rendina, opera incompiuta da anni, è uno dei tanti esempi del mancato sviluppo della Basilicata e di uno dei suo comparti primari, ossia quello agricolo”. Lo ha evidenziato il presidente della terza Commissione consiliare permanente (Attività produttive, territorio), Piergiorgio Quarto, partecipando a Lavello, alla manifestazione promossa da Coldiretti Basilicata . “Nel programma politico messo in campo dalla coalizione di centrodestra si è data importanza primaria alla ricchezza dell’acqua come elemento fondamentale da salvaguardare in primo luogo per i cittadini, per un uso potabile, e poi per l’agricoltura, dove diventa un prerequisito fondamentale per produrre cibo di qualità. E questo, dopo oltre venti anni di abbandono da parte della vecchia politica che non ha saputo mettere in campo progetti che fossero in grado di intercettare l’acqua e immagazzinarla quando piove e distribuirla in maniera efficiente ed efficace per le imprese agricole. La giornata di oggi, promossa dalla Coldiretti, cha da anni attenziona la risorsa acqua come elemento fondamentale di competitività delle imprese agricole – ha continuato Quarto – ha trovato nella politica di centrodestra una capacità sinergica tra la Regione Basilicata e l’opportunità di svincolare risorse economiche rivenienti dal ministero dell’Agricoltura e da quello delle Infrastrutture. L’esempio della diga del Rendina porterà a breve ad ottenere i primi finanziamenti necessari per sbloccare e quindi invasare l’acqua dopo 27 anni di abbandono. In questo sicuramente un plauso all’assessorato regionale all’Agricoltura e a quello alle Infrastrutture che stanno, con caparbietà, insieme alla Coldiretti e al Consorzio di Bonifica, creando le condizioni per l’utilizzo di questa importante infrastruttura in un territorio di grande importanza agricola e produttiva”.

