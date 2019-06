Industria Felix: le motivazioni delle 67 imprese premiate

Sono 67 le aziende premiate ieri sera a Bari a Villa Romanazzi in occasione di Industria Felix – La Puglia, la Basilicata e il Molise che competono, organizzato da Industria Felix Magazine, il nuovo periodico nazionale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, Regione Puglia, Puglia Sviluppo (con un intervento finanziato a valere sulle risorse dell’azione 3.5 del POR Puglia 2014/2020 “Attrazione degli investimenti e interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi”), con i patrocini di Politecnico di Bari, delle Università di Bari, di Foggia e del Salento, Confindustria, di Confindustria Puglia, Basilicata e Molise, Ansa (media partner), con le partnership nazionali di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia e quelle regionali di MV Line Group, Amicar – Lexus Bari, Michele Gravina srl e Cantina Fiorentino.

Queste sono le motivazioni delle 67 aziende premiate ed aderenti, distinte per regioni e province. Basilicata. Matera: Betafin spa, Miglior impresa per Affidabilità finanziaria e crescita Cerved e miglior impresa del settore Commercio della regione Basilicata; Bng spa, Miglior impresa del settore Energia e Utility della regione Basilicata; Officine Riccardi srl, Miglior impresa per Affidabilità finanziaria e Crescita Cerved della provincia di Matera. Potenza: Delta srl, Migliore Media impresa della provincia di Potenza; Fca Melfi srl, Miglior impresa per Numero Addetti, Fatturato/Ricavi, Utile netto e Mol della regione Basilicata; Ghs srl, Miglior impresa per indice percentuale Roe (con Patrimonio netto superiore ai 300mila euro) della regione Basilicata; I.L.V.C. srl, Pmi con potenzialità di crescita; In.Hr Agenzia per il lavoro spa, Migliore Grande impresa e miglior impresa per Numero Addetti della provincia di Potenza; Ma srl, Miglior impresa per Utile netto della provincia di Potenza; Orizzonti Holding spa, Miglior impresa per Fatturato/Ricavi della provincia di Potenza; Ri.Plastic spa, Miglior impresa del settore Ambiente della regione Basilicata; Simar srl, Miglior impresa Under 40 della regione Basilicata; Su.It. Società Agricola, Pmi con potenzialità di crescita; Transar srl, Miglior impresa per indice percentuale Roe (con Patrimonio netto superiore ai 300mila euro) della provincia di Potenza; Vigneti del Vulture srl, Miglior impresa del settore Vitivinicolo della regione Basilicata. Molise. Campobasso: 3 P srl, Miglior impresa del settore Ristorazione della regione Molise; Azienda di Trasporti Molisana spa, Miglior impresa per Numero Addetti della provincia di Campobasso; C.U.S. s.coop.s., Migliore Media impresa della provincia di Campobasso; Di Ciero srl, Miglior impresa del settore Logistica e Trasporti della regione Molise; Eden srl, Migliore Media impresa della regione Molise e Pmi con potenzialità di crescita; Esseacca srl, Miglior impresa del settore Meccanica della regione Molise; Exhibit Design srl, Miglior impresa del settore Informazione ed Intrattenimento della regione Molise; La Molisana spa, Migliore Grande impresa e miglior impresa del settore Agroalimentare della regione Molise e miglior impresa per Fatturato/Ricavi, Utile netto e Mol della provincia di Campobasso; Sirio s.coop.s., Miglior impresa per Numero Addetti della regione Molise. Isernia: B.M.N. Salus srl, Migliore impresa Under 40 della provincia di Isernia; Cisar srl, Miglior impresa del settore Commercio della regione Molise; Democom srl, Migliore impresa Femminile della provincia di Isernia; Di Iorio spa, Migliore Piccola impresa della provincia di Isernia. Puglia. Bari/Bat: Acquedotto Pugliese spa, Miglior impresa per Mol della regione Puglia e per Utile netto delle province di Bari/Bat; Base Protection srl, Miglior impresa del settore Moda della regione Puglia; Caseificio Palazzo spa, Miglior impresa Femminile e migliore Media impresa della province di Bari/Bat; Casillo Partecipazioni srl, Migliore Grande impresa e miglior impresa per Utile netto e Fatturato/Ricavi della regione Puglia; Cooperativa di Accoglienza San Sebastiano scs, Pmi con potenzialità di crescita; Domar spa, Pmi con potenzialità di crescita; Edilportale.com spa, Miglior impresa del settore Servizi Innovativi della regione Puglia; F.Divella spa, Miglior impresa del settore Agroalimentare della regione Puglia; Greenblu srl, Miglior impresa del settore Turismo della regione Puglia; Ifac spa, Miglior impresa del settore Meccanica della regione Puglia; Ladisa srl, Miglior impresa per Numero Addetti delle province di Bari/Bat; Maiora srl, Miglior impresa del settore Commercio della regione Puglia; Megaholding srl, Miglior impresa per Affidabilità finanziaria e Crescita Cerved della regione Puglia e miglior impresa per Fatturato/Ricavi delle province di Bari/Bat; Megamark srl, Miglior impresa a Vocazione Internazionale delle province di Bari/Bat; Natuzzi spa, Miglior impresa per Numero Addetti della regione Puglia; Pastore srl, Miglior impresa del settore Ristorazione della regione Puglia; Polis Avvocati s.t.a. coop., Miglior impresa per indice percentuale Roe (con Patrimonio netto superiore ai 300 mila euro) della province di Bari/Bat; Soc. Marino srl, Miglior impresa del settore Logistica e Trasporti della regione Puglia; Tersan Puglia spa, Miglior impresa del settore Chimica e Farmaceutica della regione Puglia. Brindisi: Autoargentiero spa, Miglior impresa Under 40 della provincia di Brindisi. Foggia: Moderne Semolerie Italiane spa, Miglior impresa a Vocazione internazionale della provincia di Foggia; San Giovanni di Dio s.coop.p.a., Miglior impresa Under 40 della provincia di Foggia; Universo Salute srl, Miglior impresa per Numero Addetti della provincia di Foggia; Vinicola Dell’olio srl, Miglior impresa Femminile della provincia di Foggia. Lecce: Aet srl, Miglior impresa Femminile della regione Puglia e miglior impresa per Utile netto e Mol della provincia di Lecce; Casta srl, Miglior impresa Under 40 della provincia di Lecce; Ediltunnel spa, Miglior impresa Femminile della provincia di Lecce e Pmi con potenzialità di crescita; Lasim spa, Migliore Grande impresa della provincia di Lecce; Links spa, Miglior impresa a Vocazione internazionale della provincia di Lecce; Tundo Vincenzo spa, Miglior impresa per Numero Addetti della provincia di Lecce. Taranto: D & D srl, Pmi con potenzialità di crescita; Domus s.coop.s., Miglior impresa per Affidabilità finanziaria e Crescita Cerved della provincia di Taranto; Due Esse Christmas srl, Miglior impresa Under 40 della provincia di Taranto; Ecologica spa, Miglior impresa del settore Ambiente della regione Puglia; Enolife srl, Pmi con potenzialità di crescita; Italcave spa, Miglior impresa per Mol e Utile netto della provincia di Taranto; Progeva srl, Miglior impresa a Vocazione internazionale della provincia di Taranto; Varvaglione Vigne & Vini srl, Miglior impresa del settore Vitivinicolo della regione Puglia; Voluntas et studium srl, Pmi con potenzialità di crescita.