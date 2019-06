Gravina in Puglia: Al via i lavori di Torrente Pentecchia

Su richiesta del Comune, come concertato con lo stesso nei mesi passati, il consorzio di bonifica Terre d’Apulia ha affidato i lavori concernenti la pulizia di un ampio tratto del letto del torrente Pentecchia. Opere ed interventi attesi da tempo e destinati a consentire, conferma l’assessorato all’agricoltura guidato da Felice Lafabiana, la sicurezza del comprensorio a valle della strada provinciale 158 “Annunziatella”, anche attraverso il consolidamento della sponda destra lungo la tratta confinante con la strada comunale San Mauro-Chimienti, quest’ultima utilizzata dagli agricoltori della zona, ma anche quale via di collegamento per raggiungere il Bosco Difesa Grande.

L’area già nel recente passato era stata interessata da interventi di matrice municipale. Adesso la parola passa all’ente consortile: il programma prevede la ripulitura dell’alveo del torrente, con la rimozione del materiale terrigeno depositatosi negli ultimi anni, al fine di favorire il deflusso delle acque ed evitare esondazioni causa ricorrente di pericoli alla circolazione stradale lungo le vie circostanti. Preliminarmente, inoltre, si provvederà al taglio della vegetazione presente lungo il corso d’acqua, essa stessa ostacolo fisico e generatrice di fenomeni di turbolenza, con erosioni del fondo e delle sponde del canale.