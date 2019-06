Miglioramento sismico: A Gravina Aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo

Aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati. In favore dei cittadini residenti nei Comuni interessati dalla misura, tra i quali Gravina in Puglia, la giunta regionale ha messo a disposizione – complessivamente – 560.000 euro.

Le richieste di contributo, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il 24 Agosto 2019, presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Area Tecnica I del Comune di Gravina in Puglia.

L’avviso integrale e la modulistica da utilizzare sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it, nella sezione “Avvisi Pubblici”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici dell’Area Tecnica-Sviluppo e Governo del Territorio, nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.