Elettra Marconia incontra i tifosi

La stagione 2019/2020 è alle porte e l’Elettra Marconia continua la sua marcia di avvicinamento verso il prossimo campionato di Promozione: dopo la vittoria dei play-off, la società rossoblu ha avviato i primi contatti per ampliare la base societaria e costruire una squadra che permetta alla comunità di Marconia di ben figurare dopo anni di assenza dal secondo campionato regionale. La società, inoltre, ha indetto un pubblico incontro in Sala Consiliare a Marconia per sabato 29 giugno per coinvolgere imprenditori e tifosi nel percorso di programmazione alla nuova stagione: “Siamo a lavoro per competere a buoni livelli nel prossimo campionato di Promozione – è il commento del presidente Salvatore Borraccia – L’incontro pubblico con la cittadinanza permetterà alla società di presentare gli obiettivi della stagione e costituirà l’occasione per sondare eventuali interessi da parte dell’imprenditoria locale verso il progetto sportivo dell’Elettra. In questi anni la squadra di calcio ha rappresentato un importantissimo strumento per riunire la nostra comunità e di vivere emozioni incredibili in giro per la Basilicata, con una tifoseria che ha sempre sostenuto la squadra con grandissima sportività. La dirigenza si augura di poter coinvolgere nuovi soggetti nella gestione della squadra e di ricevere il sostegno dell’imprenditoria locale perché reputiamo che l’Elettra rappresenti un bene della nostra comunità, da sostenere e far crescere tutti insieme.

Pertanto invitiamo tutti gli appassionati, i tifosi e gli imprenditori a partecipare all’incontro pubblico di sabato 29 e di sostenere con convinzione il nostro progetto sportivo, realizzato per il bene del nostro territorio e della nostra comunità”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.