Asm, approccio clinico e farmacologico alle emergenze psichiatriche in età evolutiva ed adolescenza

Giovedì 27 dalle ore 9.00, presso la sala cinema della sede centrale dell’Asm in via Montescaglioso a Matera, si terrà la seconda giornata formativa sull’ approccio clinico e farmacologico alle emergenze psichiatriche in età evolutiva ed adolescenza. La prima giornata si era svolta lo scorso giovedì 30 maggio.

Il corso ha obiettivi formativi inerenti la descrizione delle situazioni cliniche dell’emergenza psichiatrica, la diagnosi differenziale, e gli orientamenti terapeutici con particolare riferimento a quelli farmacologici. Inoltre il corso si propone di affrontare le modalità specifiche cliniche e terapeutiche nella gestione farmacologica dei disturbi comportamentali e psichiatrici associati alla disabilità intellettiva ed ai disturbi dello spettro dell’autismo. E’ prevista una sessione pomeridiana con la dr.ssa Maria Mucci che relazionerà sulla “ Farmacoterapia nella disabilità intellettiva e nei disturbi autistici complicati “. Alle ore 16.00 l’evento si concluderà con la compilazione di un questionario ECM.

