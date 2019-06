Matera: Percorso pedonale in Via Roma, avviati i lavori

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del percorso pedonale in Via Roma.

Si tratta di un’area, analoga e parallela a quella di Via Don Minzoni, che ha lo scopo di consentire la sicurezza dei visitatori e dei cittadini in transito verso Piazza Vittorio Veneto provenendo da Piazza della Visitazione e da Piazza Matteotti.

“Vogliamo sperimentare l’efficacia e l’utilità – spiega l’assessore alla Mobilità Angelo Montemurro – di realizzare un nuovo percorso pedonale. L’obiettivo è di costruire una fascia di sicurezza per i pedoni lungo il quadrilatero Via Roma-Via Lucana-Via Don Minzoni-Via Matteotti. Il materiale utilizzato per delimitare l’area pedonale sarà riusato per la realizzazione delle piste ciclabili che attraverseranno la città e che saranno inserite nel piano urbano della mobilità, la cui redazione sarà presto affidata ad un professionista.

Continuiamo a perseguire il nostro obiettivo che è quello di incentivare progressivamente la pedonabilità del centro storico. I cambiamenti che la città sta subendo sotto la spinta dei flussi turistici, per fortuna in forte crescita, ci impongono la sperimentazione di nuove forme di mobilità e la promozione di stili di vita differenti da quelli a cui siamo sempre stati abituati. Confido nella comprensione dei miei concittadini. Stiamo valutando l’impatto di queste misure per il futuro cercando di evitare sprechi di risorse e provando a limitare i disagi”.