Si terrà mercoledì 26 giugno a partire dalle ore 14.30 presso il Centro Padre Minozzi a Policoro, l’evento formativo sul tema: “Il trattamento dell’ictus nell’Asm: realtà a confronto tra prospettive e presente.”

L’organizzazione dell’evento è a cura dell’unità operativa semplice dipartimentale “Stroke Unit” di cui è responsabile il dr. Giuseppe Nicoletti dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

Sono previsti diversi interventi di professionisti sia dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro che di quello di Matera.

L’incidenza dell’ictus cerebrale è in costante aumento e l’ ASM ha attivato una stroke unit nell’ospedale di Matera per trattare adeguatamente, secondo gli standard delle più recenti linee guida, i pazienti affetti da tale patologia. Nell’ambito di un articolato aggiornamento multidisciplinare sulla patologia cerebrovascolare, si inserisce questo incontro che ha come obiettivo quello di fare il punto della situazione riguardo al trattamento delle fasi iperacute e subacute dell’ictus.

Il direttore generale dr. Joseph Polimeni ha commentato: “ Tali eventi formativi sono la dimostrazione della capacità delle diverse strutture sanitarie di integrarsi ed operare sinergicamente, avendo come unico obiettivo la migliore cura possibile per i pazienti “.