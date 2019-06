Gravina: Al via la presentazione delle istanze per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo

I termini scadranno alle ore 14 del 20 Luglio

Aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per la fornitura dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, erogato dal Comune allo scopo di facilitare la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte degli alunni meno abbienti, in riferimento all’anno scolastico 2019-2020.

L’avviso, curato e diramato dalla Regione Puglia, riserva la partecipazione a studentesse e studenti residenti sul territorio regionale, frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, il cui Isee familiare non sia superiore ad euro 10.632,94.

Gli interessati dovranno far pervenire le proprie richieste di adesione entro le ore 14 del 20 Luglio, esclusivamente per via telematica, previo accreditamento sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it.

L’avviso integrale è disponibile anche sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it, nella sezione “Avvisi Pubblici”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune, con sede in via Sottotenente Buonamassa, nei giorni di Martedì (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18) e Giovedì (dalle 9 alle 12), oppure chiamando in orari di ufficio ai numeri 080 3259518 e 080 3259516.

Gravina in Puglia, 25 Giugno 2019