Exprivia|Italtel apre a Matera una finestra sul domani

Una videoinstallazione collocata negli Ipogei di San Francesco, sotto la piazza antica di Matera, dove saranno proiettate cinque clip tratte dalle riprese dell’evento “Accadde domani” tenutosi presso il Piccolo Teatro Studio Melato di Milano, con la partecipazione dello scrittore Gianrico Carofiglio. E’ questo il progetto che Exprivia|Italtel porterà nella Capitale europea della Cultura, a partire da domani e fino al 30 giugno, nell’ambito del bando “Matera 2019: l’Open future delle imprese italiane”, promosso da Confindustria e Fondazione.

I cinque racconti sono imperniati su temi assai rilevanti per il prossimo futuro quali, intelligenza artificiale, interazione uomo macchina, machine learning. In questa nuova proposizione, i cinque racconti vanno a formare un’unica narrazione che ha come filo conduttore una particolare visione del domani e come orizzonte la linea di confine tra realtà e fantasia. Un’ottima occasione per rimarcare il ruolo di Exprivia|Italtel , impresa tecnologica in prima linea nella promozione della cultura, quale imprescindibile base di partenza per un’innovazione che si sposi con il progresso sociale.

Exprivia|Italtel è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology, in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti, grazie alle tecnologie digitali. Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, Exprivia|Italtel dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal capital market, credit & risk Management all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall’IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori banking&finance, telco&media, energy&utilities, aerospace&defence, manufacturing&distribution, healthcare e public sector. L’offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 4000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo. Exprivia è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR).