Scariche Sonore, giovedì il tributo a Stevie Wonder

Dopo il grande successo della prima serata, la rassegna musicale Scariche Sonore presenta un altro tributo puro a uno dei cantautori più innovativi e influenti di tutti i tempi: Stevie Wonder. Giovedì 27 giugno arriva a Crispiano il progetto OverWonder, che porta in scena la musica e il mondo del grande artista statunitense, dagli albori ai grandi successi contemporanei. Il concerto, gratuito, si terrà in piazza San Francesco. Start ore 22. Per info e prenotazioni tavoli: 099.4005927.

OverWonder è un progetto musicale nato nel 2016 dalla grande passione di due amici per la musica di Stevie Wonder. La band si propone di omaggiare il grande artista statunitense, faro della black music, con una scaletta ricca di brani: dalle classiche ballads che hanno reso famoso Stevie Wonder in tutto il mondo al funky, r&b e soul; ma anche brani dalle atmosfere jazz più ricercate e selezionate. Il gruppo musicale è composto da cinque musicisti di Trani: Nico Fragasso (voce), Giorgio Losciale (tastiere), Marco Campanale (batteria), Valerio Di Ceglie (basso), Tommy Miscioscia (chitarra).

Dopo gli OverWonder, il successivo live in programma sarà quello dei Kerkim il 4 luglio.

Vincenzo Parabita

Responsabile comunicazione Scariche Sonore