Policoro: Presentata l’ “Academy Picerno”

Presentata ufficialmente a Policoro, la “Academy Picerno”, la nuova scuola calcio affiliata alla società dell’Az Picerno. A presentare il progetto alle numerose famiglie intervenute presso la sala convegni del Buon Pastore di Policoro, il Dg della società picernese, Enzo Mitro, accompagnato dal Vice Presidente, Gianvito Curcio, l’ allenatore in seconda, Nicola Tramutola. L’ Academy Picerno sarà guidata dal responsabile tecnico Giovanni Iannella, seguito dal suo staff. Un progetto importante, che coniuga i valori del calcio con il territorio come ha spiegato il Dg Enzo Mitro. “Il settore giovanile è la parte più importante per una società sportiva – dichiara il dg Mitro – spero che questa sia solo la prima delle Academy affiliate al Picerno, perchè siamo consapevoli che il meglio del calcio giovanile puo’ e deve essere ricercato nei nostri campi di calcio, quelli del nostro territorio che tanto ha già regalato allo sport nazionale e tanto può ancora offrire. La favola Picerno, lo dimostra. Oggi parte da qui, da Policoro grazie a Giovanni Iannella e il suo staff, con cui abbiamo iniziato questa collaborazione che sarà sicuramente vincente. La società Picerno crede nel settore giovanile, il nostro Presidente Donato Curcio, che si trova in America, ci sprona ogni giorno a rimanere legati al territorio e a creare opportunità per i nostri giovani, che siano esse sportive o anche solo di aggregazione. L’obiettivo è quello di creare in primis uomini da sani principi, quali sono quelli quelli legati allo sport, e atleti, affinchè, perchè no, possano uscire dall’Academy Picerno, i campioni di domani. Un ringraziamento- conclude Mitro va alle famiglie che hanno creduto al progetto e che non deluderemo.”

