Piazza della Visitazione e Piazzale Aldo Moro chiuse al traffico per il posizionamento del Luna Park

Transito e sosta vietati in Piazza della Visitazione e Piazzale Aldo Moro per

permettere il posizionamento e lo stazionamento del luna park in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna.

Nel tratto di Piazza della Visitazione posizionato tra via Aldo Moro e Via Cappelluti il divieto di transito e di sosta dei veicoli, con rimozione coatta, sarà in vigore dalle 00.00 del 24 giugno alle 24 del 4 luglio 2019.

In Piazzale Aldo Moro dalle 00.00 del 25 giugno alle 24 del 4 luglio non sarà possibile per i bus del servizio di trasporto pubblico effettuare le operazioni di salita e discesa passeggeri.

Per tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza (fino al 4 luglio), il capolinea dei pullman del servizio pubblico provinciale e regionale (Cotrab e Cotrap) e delle navette per Bari Palese, sarà provvisoriamente individuato sul lato destro di Via Aldo Moro, tra il Tribunale e il Comune di Matera.

Gli autobus urbani effettueranno invece la fermata sul lato destro di Via Aldo Moro, dopo la rotatoria di Via La Malfa, nel tratto adiacente al Piazzale dove sorgeva il terminal bus.