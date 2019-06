Gravina in Puglia: Lavori Enel in città: disagi al traffico

Causa lavori Enel, possibili disagi al traffico lungo alcune strade della città.

Lo rende noto il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Gravina in Puglia, alla luce delle comunicazioni ricevute dalla multinazionale dell’energia. Gli interventi programmati, finalizzati al potenziamento della rete, riguarderanno in particolare il tratto che va da via Fontana La Stella al Cimitero, attraversando via Garibaldi, piazza Scacchi, via De Gasperi. Mezzi ed uomini delle ditte incaricate saranno all’opera, dal 26 Giugno all’incirca fino alla metà del prossimo mese, tra via Fontana La Stella e piazza Scacchi, spostandosi subito dopo su via De Gasperi. Lungo via Garibaldi, in concomitanza con l’esecuzione dei lavori, si circolerà a senso unico alternato, con possibili incolonnamenti e limitati disagi. La cittadinanza è pertanto invitata a prestare attenzione, ad evitare ove possibile l’uso dell’auto e comunque a seguire percorsi alternativi.