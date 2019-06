Concessione della cittadinanza onoraria all’arma dei Carabinieri da parte del Comune di Matera

Il Sindaco di Matera, Avv. Raffaello DE RUGGIERI, nel pomeriggio del 25 giugno 2019, alle ore 17:30, all’interno del Cinema Teatro Comunale, consegnerà la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri che verrà conferita dal Consiglio Comunale. Alla cerimonia, alla quale parteciperanno anche gli organi comunali, presenzieranno i vertici nazionali e locali dell’Arma dei Carabinieri. All’evento sarà presente una nutrita rappresentanza dei militari del Comando Provinciale, dei Reparti Speciali, dei delegati della Rappresentanza Militare e dei commilitoni dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Consiglio Comunale, nella motivazione dell’onorificenza, ha riconosciuto all’Arma dei Carabinieri “l’alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue Istituzioni e per la costante presenza e sostegno al fianco degli Enti locali, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio per la difesa e sicurezza dei cittadini e dell’intera comunità di Matera”.

Successivamente alle ore 20.00, in Piazza San Francesco, la Banda dell’Arma dei Carabinieri si esibirà in un grande concerto, evento facente parte del cartellone predisposto in occasione della manifestazione “Festa nazionale del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana – Avvenire”. Sui gradoni prospicienti la Chiesa di San Francesco saliranno oltre ottanta orchestrali ed il Maestro Direttore, Colonnello Massimo Martinelli. In programma una scelta di pagine con un’ampia varietà di repertorio, che spazia dalle Marcie Sinfoniche alle colonne sonore di Morricone. Si ascolteranno: la Marcia Sinfonica Dorotea di Vincenzo Borgia; la Sinfonia Otello di Gioachino Rossini; la colonna sonora del Film “Muovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone; la Suite per Orchestra Jazz no. 2 di Dimitri Shostakovich; la “Danza delle Ore” dall’opera La Gioconda, una delle composizioni più conosciute di Amilcare Ponchielli; il tema Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone dal film The Mission di Roland Joffé; Moonlights, medley dei più famosi e popolari brani dedicati alla luna, arrangiato da Massimo Martinelli; “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri ed infine l’Inno nazionale italiano di Michele Novaro, “Il canto degli Italiani”.