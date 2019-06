Agenzia del Demanio – Puglia e Basilicata: Sono 32 gli immobili dello Stato in vendita fino al 23 luglio 2019

Terreni, fabbricati e appartamenti in vendita in Puglia e Basilicata: si tratta di beni dello Stato di varia tipologia e destinazione d’uso che l’Agenzia del Demanio mette in vendita per un valore totale a base d’asta di oltre 1 milione e trecentomila euro.

Sul territorio pugliese sono 22 i beni situati tra le provincie di Bari, Foggia, Taranto, Lecce e Brindisi, tra cui un vigneto di 4.752 mq dal valore a base d’asta di 20.700 euro a Grottaglie (TA) e un terreno di 15.969 mq in provincia di Taranto con prezzo di partenza da 100.000 euro.

In Basilicata si trovano i restanti 10 immobili, di cui 6 beni in provincia Potenza 4 in provincia di Matera. Tra questi si segnalano un edificio di un piano con giardino a Bernalda (MT) per cui si accettano offerte a partire da 188.400 euro e un ex casello di Bonifica a Scanzano Jonico (MT) dal valore a base d’asta di 133.000 euro.

Tutti i dettagli sul bando insieme a foto e descrizioni degli immobili in vendita sono online nella sezione Piano vendite immobili dello Stato. Il termine ultimo per partecipare al bando è stabilito al 22 luglio 2019. Ad aggiudicarsi i singoli lotti sarà chi avrà presentato la migliore offerta rispetto al prezzo fissato a base d’asta

Per saperne di più (foto e descrizioni dei beni in vendita): http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/vendite/