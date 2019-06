Piano paesaggistico Basilicata, assessore Rosa convoca incontro a Potenza

Alla riunione per fare il punto sullo strumento in via di redazione parteciperanno i sindaci lucani, i consiglieri regionali e la giunta lucana, i presidenti delle due Province e l’Anci

Si terrà lunedì 24 giugno alle ore 16 nella sala Inguscio della Regione Basilicata l’incontro convocato dall’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa con i 131 sindaci lucani e con i consiglieri regionali tutti, per illustrare lo stato dell’arte del Piano paesaggistico. “Mi è sembrato doveroso – ha detto l’esponente dell’esecutivo lucano – incontrare personalmente i sindaci lucani per aggiornarli sull’iter in corso per l’approvazione del Piano paesaggistico, strumento indispensabile per la tutela del nostro territorio, per il quale il governo Bardi si è impegnato a dare un’accelerazione. Purtroppo, la passata amministrazione – ha proseguito l’assessore Rosa – ci ha lasciati con un Piano che è ancora alle primissime fasi di redazione. L’ambiente è di tutti – ha continuato – ed ho promesso all’atto d’insediamento che l’assessorato che dirigo sarebbe stato improntato alla trasparenza e alla condivisione. Per questo motivo sono stati invitati anche la giunta, i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, i presidenti delle Province ed il presidente dell’Anci Basilicata. È bene che tutti – ha concluso Rosa – siano a conoscenza dello stato dell’arte e che possano contribuire per quanto di competenza”.