Nel ricordarvi che domani saremo Capitale della Cultura Europea per un Giorno, esorto donne e ragazze a vestirsi a tema, con una gonna lunga nera e una maglia o camicetta nera. Vi invito tutti a scendere in Largo Convento a piedi, perché vi sono limitazioni al traffico e per lasciare i pochi parcheggi ad eventuali ospiti che vengono da fuori. Grazie a Tutti per la solita proficua collaborazione nel bene della nostra magica comunità.

Il sindaco Andrea Bernardo