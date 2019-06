Cisl scuola, ricco programma per le stagione estiva

Proprio per illustrare i contenuti dell’intesa siglata l’11 giugno, la Cisl Scuola ha programmato tre seminari informativi: il primo a Potenza, il 27 giugno, dalle 17 alle 19, nella sala conferenze della Cisl in Via del Gallitello 56; il secondo appuntamento a Lauria, l’8 luglio, dalle 16 alle 18, nella sede della Cisl in Via Carlo Alberto 170; infine, a Villa d’Agri, il 12 luglio, dalle 16 alle 18, al centro sociale.

Sono, invece, i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni i destinatari della seconda iniziativa targata Cisl Scuola: si tratta di una summer school di lingua inglese della durata di tre settimane. Una buona occasione per rafforzare le quattro abilità linguistiche fondamentali: lettura, scrittura, comprensione e conversazione. Le lezioni si terranno a Potenza, nella sede dello IAL Cisl Basilicata, al centro sociale di Malvaccaro, dalle 9:30 alle 12, secondo questo calendario: 16-18 e 23-25 luglio, 26-30 agosto. Il costo del corso è di 250 euro.

Per informazioni e iscrizioni è sufficiente inviare una e-mail a potenza@cislscuolabasilicata. it o contattare il numero 377.5523050 (anche WhatsApp).