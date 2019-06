Terlizzi: Tenta furto, ma viene fermato dai Carabinieri. Denunciato

I militari della Tenenza dei Carabinieri, nella nottata di mercoledì scorso, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati, tra l’altro, alla vigilanza degli edifici pubblici, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di un ventottenne, originario del posto, colto in flagranza, per i reati di danneggiamento e tentato furto aggravato ai danni della Scuola “Gesmundo-Moro-Fiore” sita in Via Salamone. Nello specifico, i carabinieri, sono intervenuti presso l’istituto scolastico cittadino, grazie alla preziosa collaborazione di alcuni cittadini che, telefonando in caserma, hanno segnalato la presenza sospetta di persone nei pressi dell’edificio. Giunti sul posto, a conclusione di un’attenta ispezione della scuola, hanno individuato e fermato il giovane che si trovava all’interno dello stabile. Lo stesso è riuscito ad introdursi nella struttura, grazie ad alcuni arnesi da scasso che gli hanno permesso di forzare una delle porte di acceso. Dopo aver constatato l’entità dei danni, il giovane è stato condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti. Il materiale da scasso rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro ed il giorno seguente è stata formalizzata la denuncia da parte del preside della scuola. L’episodio è il terzo, in ordine di tempo, che vede protagonista l’uomo individuato dai militari che, negli ultimi otto mesi, è stato l’artefice di altre due incursioni ai danni della scuola.

