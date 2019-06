Zes: Positivo l’incontro tra Sindaco di Bernalda e Ministro Lezzi

“L’incontro sulla questione della esclusione del territorio di Bernalda e Metaponto dalla ZES Ionica, tenutosi lo scorso 17 giugno presso il Ministero per il Sud, si è concretizzato con la grande attenzione, da parte del Ministro Lezzi, verso le argomentazioni fornite dal Sindaco Tataranno.” lo si legge sulla pagina facebook del Comune di Bernalda.

“I validi motivi fondanti dell’inclusione del nostro territorio nella ZES portati dal nostro Sindaco hanno, infatti, suscitato una enorme attenzione da parte della titolare del dicastero e del suo staff, tanto da ottenere la piena disponibilità da parte della Ministra ad individuare una strada possibile per poter inserire anche nel nostro territorio un’area ZES che possa essere volano di sviluppo.

Dopo gli irragionevoli dinieghi regionali, iniziamo questo percorso di collaborazione con il Ministero per cercare di dare un “lieto fine” a questa vicenda”

