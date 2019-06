Tratta urbana Fal, siglato l’Accordo Regione-Comune sulle navette da Serra Rifusa a Matera Sud

Il Comune di Matera e la Regione Basilicata hanno siglato nel pomeriggio di oggi l’Accordo di programma, che prevede il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per garantire l’attivazione dei servizi ferroviari aggiuntivi giornalieri sulla tratta urbana delle Fal, da Serra Rifusa a Matera Sud.

Secondo l’accordo il Comune trasferirà 400mila euro alla Regione per permettere la sottoscrizione di un contratto di servizio con le Fal e garantire così il potenziamento del trasporto ferroviario in ambito urbano.

Le risorse sono state rese disponibili dalla delibera di giunta comunale n. 118 del 21 marzo 2019. Il Comune aveva chiesto che partisse con la massima urgenza il servizio integrativo delle corse nel tragitto Serra Rifusa-Matera Sud, in attesa che le risorse aggiuntive del Governo, acquisite con l’azione del Ministro per il Sud Barbara Lezzi, per l’attivazione delle corse aggiuntive sulla tratta Matera-Bari nei giorni festivi, siano nella disponibilità della Regione.

Perché il servizio possa essere avviato, Regione e Fal dovranno ora procedere agli atti di loro competenza.

“Con la firma di oggi – sottolinea il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri – abbiamo dato concretezza a quanto predisposto da tempo dal Comune con l’intento di utilizzare il trasporto su gomma come alternativa all’uso delle auto private per raggiungere il centro storico. La Regione e le Fal procederanno agli atti di loro competenza per permettere alla città di dotarsi di un servizio ferroviario urbano adeguato alle esigenze di mobilità dettate dall’aumento esponenziale dei flussi turistici”.