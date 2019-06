Matera 2019, mobilità per il concerto del 22 giugno alla Cava del Sole

Per l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven che si terrà il 22 giugno alle ore 21:00 a Matera presso la Cava del Sole (accesso con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione su Matera Events) sarà attivo servizio navette straordinario Matera Centro-Cava del Sole, in quanto non sarà possibile raggiungere il luogo con mezzo propri. Il servizio navette non è tratta ordinaria e richiede per questo l’acquisto del biglietto (€0,80 a persona a tratta se acquistato preventivamente, €1,50 se acquistato direttamente sul mezzo).

Orari Partenze da Stazione Centrale a Cava del Sole: dalle h 18:30 una navetta ogni 5 minuti con sosta a Villa Longo. Ultima partenza per la cava h 20:15. Sull’autobus sarà necessario esibire il Passaporto per Matera 2019 e la prenotazione.

Orari Ritorno da Cava del Sole a Stazione Centrale: dalle h 22:15, fino ad esaurimento dei passeggeri.

Alla Cava del Sole Saranno presenti navette per il pubblico che voglia fare ritorno alla Stazione Centrale prima del termine del concerto (sempre con sosta a Villa Longo).

Per motivi di sicurezza, la SS 7 è interdetta ai veicoli non autorizzati nel tratto di strada antistante la Cava del Sole.

Per l’ingresso alla Cava saranno allestiti tre varchi. Per i disabili sarà previsto un ingresso prioritario e un parcheggio dedicato (massimo 5 posti), a cui potranno accedere solo i mezzi in possesso di regolare contrassegno. Gli eventuali altri veicoli che trasportano disabili potranno arrivare fino alla Cava del Sole e lasciare il passeggero, sempre mostrando regolare contrassegno, ma dovranno poi parcheggiare il veicolo nei pressi del Cimitero. A supporto degli accompagnatori dei disabili sarà disponibile un presidio dedicato. E’ consigliabile inviare una mail all’indirizzo passaporto@matera- basilicata2019.it segnalando la targa del veicolo da autorizzare, nome e cognome del conducente e del passeggero disabile.