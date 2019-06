A Matera Roberto Vecchioni in concerto

Il Comune di Matera fa sapere in una nota che “da oggi 20 giugno 2019 alle ore 10 sarà possibile prenotare il biglietto gratuito per assistere al concerto di Roberto Vecchioni e dell’Orchestra di Piazza Vittorio che si terrà nell’Arena del Sole il 21 giugno con inizio alle ore 21. La capienza massima stabilita sarà di 2500 posti a sedere. I tagliandi saranno distribuiti online, collegandosi al sito https://vecchionimatera.eventbrite.it, o direttamente a mano recandosi allo sportello dedicato, al piano terra del Comune di Matera, fino ad esaurimento degli spazi disponibili. I biglietti serviranno, oltre che per avere accesso all’Arena del Sole, anche per poter usufruire del servizio speciale navetta della società Miccolis. La linea sarà attiva dalle ore 18.30 fino a cessato bisogno e prevede un costo di 0,80 centesimi di euro per corsa. Occorrerà munirsi di titolo di viaggio (uno per l’andata e uno per il ritorno) prima di salire a bordo del pullman. Il passaporto di Matera 2019 non sarà valido. Le corse partiranno da Piazzale Aldo Moro ed effettueranno una fermata intermedia alla stazione di Villa Longo. Il concerto di Roberto Vecchioni e dell’Orchestra di Piazza Vittorio è l’evento clou della Festa della Musica in programma in tutta Italia e che avrà a Matera, Capitale europea della Cultura, il suo epicentro dal 21 al 23 giugno. “Musica Fuori Centro” è il tema scelto per l’edizione di quest’anno. Cava del Sole, Auditorium comunale, Piazza San Giovanni XXIII, nel Rione Spine Bianche, Viale Francesco Saverio Nitti, nel Rione Serra Venerdì e Auditorium di Casa Cava, le location prescelte per lo svolgimento degli spettacoli. Oltre 150 i gruppi musicali che animeranno la città. Si inizierà il giorno 21, alle ore 16, con l’esibizione degli artisti che andranno avanti fino alle 20 per lasciare spazio, alle 21, al concerto evento di Roberto Vecchioni e dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Sempre il 21, Casa Cava ospiterà le iniziative organizzate dall’Onyx Jazz Club che quest’anno sarà abbinato ad un concorso in memoria di Alessandro Cilla. Il 22 giugno nelle location cittadine gli spettacoli si protrarranno fino alle 24, mentre alla Cava del Sole, con inizio alle ore 21, l’Orchestra del Conservatorio “E.R Duni” di Matera suonerà le note della Nona Sinfonia di Beethoven, in un evento organizzato dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019. Il 22 e il 23 giugno a Casa Cava si esibiranno le band che parteciperanno al South Italy Blues Connection, promosso dall’associazione musicale Blu Cat Blues, mentre, il 23, dalle 16 alle 24, nelle altre location cittadine, proseguiranno i concerti degli artisti che partecipano alla manifestazione. La Festa della Musica è promossa dal Ministero per i Beni e le attività culturali, dall’Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica (Aipfm), in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea, con la Siae, con Unpli, Feniarco, con il Miur, con i Ministeri degli Affari Esteri, della Salute, della Difesa, di Grazia e Giustizia e con il contributo del Mei, (Meeting delle etichette indipendenti) dell’Afi (associazione fonografici italiani), dei main media partner: Rai, Rai Radio Tre e Telesia. Radio Tre seguirà in diretta radiofonica il concerto di Vecchioni e dell’Orchestra di Piazza Vittorio. A Matera le iniziative si svolgeranno con il supporto organizzativo del Comune di Matera in collaborazione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019.

