Gambardella (Cisl): “Rinegoziazione concessione Eni e contratto sito Tempa Rossa

“La prima questione da affrontare nel confronto con la nuova giunta regionale deve essere la rinegoziazione della concessione petrolifera di Eni”. Lo ha detto stamane il segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella, a margine della conferenza organizzativa del sindacato a Viggiano. “La scelta di tenere in Val d’Agri questa conferenza non è casuale perché questo è un territorio di lotte e in cui il lavoro è stato spesso mortificato. Tutto il sindacato è chiamato a rafforzare il presidio dei territori interessati dalle estrazioni petrolifere per rafforzare le tutele e definire nuove condizioni di lavoro. I diritti e le tutele devono essere un pezzo significativo di questa rinegoziazione”.

Gambardella ha anche ribadito la necessità di arrivare quanto prima alla sottoscrizione di un contratto di sito per Tempa Rossa: “Al più presto va rimesso all’ordine del giorno il negoziato con Total per costruire una cornice di regole sul modello di quanto già sperimentato in Val d’Agri. Per rispondere alle legittime aspettative occupazionali delle comunità locali interessate dalle estrazioni petrolifere servono regole vincolanti per tutti. Per questo riteniamo che in questa fase ogni sforzo debba essere finalizzato a costruire una coalizione sociale e istituzionale in grado di esercitare un forte potere contrattuale ai tavoli negoziali con le compagnie”.