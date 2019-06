Femca Cisl primo sindacato alla Brianza Plastica

Alle elezioni per il rinnovo della Rsu alla Brianza Plastica di Ferrandina la Femca Cisl è risultata la sigla sindacale più votata. Il sindacato guidato da Francesco Carella ha eletto infatti due Rsu su tre e l’Rls. Eletti Leonardo Vena, che in quanto candidato più eletto sarà anche Rls, ed Emanuele Troiano. Il restante seggio andrà con ogni probabilità alla Filctem. Nel ringraziare il candidato non eletto Emanuele Gaudiano e l’Rsu uscente Tonio Pizzolla, Carella ha espresso soddisfazione per l’esito delle elezioni. “Abbiamo raccolto il lavoro fatto in questi anni per difendere una realtà industriale importante per il territorio e per aver contrastato ogni ipotesi di ridimensionamento produttivo e occupazionale. L’accordo siglato al Mise per il prolungamento di un ulteriore anno dei contratti di solidarietà – conclude il segretario della Femca – ci consente di guardare al futuro con fiducia e di lavorare per un pronto rilancio dello stabilimento”.

