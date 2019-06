“Bella come sei” a Matera la sfilata dedicata alle “Donne in rosa”

Domani, giovedì 20 giugno in Piazza San Francesco a Matera, dalle ore 20.30 si svolgerà la sfilata “Bella Come Sei”, dedicata alle Donne in Rosa, donne che hanno affrontato il tumore del seno e che sfileranno nella suggestiva piazza materana, che si tingerà di rosa per l’occasione.

L’evento è stato presentato questa mattina in occasione di una conferenza stampa presso la Sala Mandela del Comune di Matera, a cui hanno preso parte LauraTosto, Presidente del Comitato Regionale Komen Basilicata, Marilena Antonicelli, Assessore alle politiche sociali del Comune di Matera, Carlotta Di Filpo, Marketing di Fondazione Mondo Digitale, Cristina La Corazza di About Matera e Massimo Ferraroni, Hair Stylist, fra i partner dell’iniziativa.

L’evento, inserito nel programma ufficiale degli eventi del Comune di Matera, rientra fra gli appuntamenti di avvicinamento alla prima edizione della Race for The Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, che, dopo il grande successo nelle città di Roma e Bari lo scorso 19 maggio che ha coinvolto più di 100.000 partecipanti provenienti da tutta Italia a cui seguiranno quelle di Bologna e Pescara, in programma a Matera, capitale della cultura europea, dal 27 al 29 settembre 2019, da cui partirà simbolicamente, in contemporanea con le Race di Brescia e delle altre 14 città europee , per la prima volta.

Orgogliose del loro corpo e della loro determinazione, le “Donne in Rosa” riscoprono la propria bellezza, diventando le protagoniste di una sfilata dedicata alla loro femminilità.

L’evento “Bella come Sei” vedrà la partecipazione, in qualità di partner, dell’associazione, “Mondo Digitale”, che metterà a disposizione abiti di “Wearable Technology”, realizzati da designer internazionali, utilizzando tessuti tecnologici. Le Donne in Rosa indosseranno anche abiti di Moda Sostenibile, realizzati dalla Startup White Sand, creazioni firmate da Carmelo Morello, un giovane stilista siciliano già noto alla Milano Fashion Week, ed Angelo Inglese, noto brand di Ginosa rinomato in tutto il mondo, e About Matera, brand ispirato ai tesori storico artistici materani.

A Matera l’evento “Bella Come Sei”, promosso dal Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, porterà sulla passerella delle donne comuni e la loro ritrovata bellezza. Volersi belle, voler bene al proprio corpo e curare il proprio aspetto, anche quando si è di fronte alla malattia oncologica, non è solo un vezzo, ma una cura, per superare il trauma legato non solo alla malattia, ma a tutte le conseguenti implicazioni relative alla femminilità, alla vita relazionale.

L’evento sarà accompagnato da una nuova tappa della Carovana della Prevenzione, un progetto ideato congiuntamente dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e dalla Susan G. Komen Italia, che da giovedì 20 giugno, fino alle ore 13.30 del 21 giugno, farà tappa a Matera, per offrire gratuitamente alle donne prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, soprattutto alle categorie più svantaggiate. Le prestazioni saranno erogate a donne che non hanno accesso agli screening regionali

“Estendere l’azione della Carovana della Prevenzione a tutto l’anno – spiega il Prof. Riccardo Masetti, Presidente della Susan G. Komen Italia – è una scelta che abbiamo fatto per continuare ad ampliare le attività gratuite di promozione della salute che da tanti anni la Komen Italia e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli offrono alle donne in difficoltà o a rischio oncologico aumentato, e portare nuove opportunità di prevenzione primaria e secondaria in luoghi dove queste arrivano con più difficoltà”. La Carovana della Prevenzione, che già ha fatto tappa a Matera ad ottobre 2017 e a settembre 2018, torna ora con tre unità mobili: una di senologia, una di ginecologia per la diagnosi precoce dei tumori del seno e dei tumori ginecologici, ed una polivalente.

Il personale sanitario volontario si compone di medici del territorio della Basilicata e sarà affiancato dai volontari della Komen Italia.

Komen Italia, nella cornice di grande fermento che attraversa la città di Matera, pone l’attenzione sulle qualità terapeutiche della Cultura, potente medicina per il corpo e la mente, come dimostrato da molti studi scientifici. Arte e cultura, nelle loro molteplici espressioni, possono contribuire a migliorare il benessere psicofisico e la qualità della vita di persone che affrontano il trauma di una malattia.

Durante la sfilata sarà possibile iscriversi, in loco, alla Race for the Cure, l’evento con cui la Susan G. Komen Italia raccoglie fondi che utilizza per realizzare programmi di prevenzione a sostegno delle donne.

Saranno 3 giorni di sport, salute e solidarietà: venerdì e sabato all’interno del Villaggio e la domenica, la tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km nelle vie del centro città.

Iniziative gratuite nel Villaggio Race: consulti medici ed eventuali prestazioni specialistiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno e delle principali patologie femminili (I consulti medici e le prestazioni specialistiche sono riservati a donne selezionate da associazioni assistenziali); laboratori di benessere, fitness e alimentazione per la promozione di uno stile di vita sano; talk show e conferenze su temi di tutela della salute delle donne; iniziative educative e ricreative dedicate alle “Donne in Rosa”; area espositiva con stand e attività interattive per adulti e bambini; area bimbi attrezzata e ricca di iniziative ludiche e didattiche.

La domenica mattina, invece, è possibile partecipare ai 5 km di corsa competitiva e amatoriale e 2 km di passeggiata per uomini, donne e bambini, competitivi e corridori amatoriali ; assistere alla speciale celebrazione delle Donne in Rosa; riconoscimenti e premi per i primi classificati e le squadre più numero; intrattenimento per tutta la famiglia con sport, musica e giochi per bambini.

Info e iscrizioni:

www.racematera.komen.it

www.raceforthecure.it

www.komen.it