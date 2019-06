Quali leve per la rinascita dei centri urbani: seminario del Comitato Mezzogiorno e Isole ANCE a Matera

Il Comitato per i problemi del Mezzogiorno e delle Isole ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) ha scelto la Capitale europea della Cultura 2019 per ospitare un’importante iniziativa che metterà al centro temi strategici per il comparto delle Costruzioni e per il rilancio dei territori.

Il seminario dal titolo “Quali leve per la rinascita dei centri urbani” si terrà venerdì 21 giugno, a partire dalle ore 10, presso l’hotel San Domenico, con lo scopo di promuovere una riflessione, con il contributo di autorevoli relatori, sui principali strumenti volti a stimolare la rinascita e lo sviluppo dei territori e dell’economia nelle regioni meridionali, con particolare riferimento alle leve di natura fiscale e al conseguente approfondimento degli aspetti correlati alle agevolazioni per investimenti, ricerca e sviluppo, all’uso della leva fiscale e urbanistica, ai nuovi trend immobiliari e all’utilizzo delle misure relative al “sismabonus” ed “ecobonus”.

Interverrà il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

Relazioneranno, inoltre: il vicepresidente ANCE e presidente del Comitato per il Mezzogiorno e le Isole, Francesco Berna, il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, il vicepresidente ANCE, Marco Dettori.

Il direttore delle Politiche fiscali di Confindustria, Francesca Mariotti e il direttore dell’Area fiscale dell’ANCE, Marco Zandonà entreranno nel dettaglio delle misure fiscali specifiche.

I lavori saranno aperti dai saluti introduttivi del presidente ANCE Basilicata, Vincenzo Auletta e dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Matera, Eustachio Quintano.